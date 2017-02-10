Встреча министров "нормандского формата" состоится на следующей неделе, - Климкин

Ожидает, что во время встречи, в которой примет участие уже новый министр иностранных дел Германии, будет оказано давление на российского коллегу Сергея Лаврова. Об этом в четверг, 9 февраля, в эфире одного из украинских телеканалов сообщим министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Он также отметил, что "нормандская четверка" будут обсуждать "русскую авантюру в Авдеевке" и вопрос освобождения заложников. По мнению министра, это будет однозначно основной темой разговора, поэтому он планирует сконцентрироваться именно на этих двух темах.

Глава украинского дипломатического ведомства также отметил, что украинская сторона имеет возможность работать параллельно с США, однако он уверен, что нужно привлекать к этому вопрос и ЕС. Когда Донбасс вернется в украинское правовое поле, с Украиной будет работать прежде всего Евросоюз, поскольку финансовые ресурсы и основная помощь будет идти именно оттуда, - пояснил Климкин.

Напомним как сообщал УРА-Информ, Министерство иностранных дел Украины получило от немецкой стороны предложение провести в ближайшее время заседание " нормандской четверки". Заседание состоится на уровне министров иностранных дел.