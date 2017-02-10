Украине нужна профессиональная система управления страной, - Гройсман

Об этом Гройсман заявил на конференции в Брюсселе. Самая главная проблема - это институциональная слабость. И - первая задача, которая стоит перед нами – следует получить профессиональную систему и власти, и систему управления страной - подчеркнул он.

Премьер при этом напомнил, что правительство начало реформу государственной службы с первого мая 2016 г., которая теперь продолжается. Многие говорили, что мы не будем проводить эту реформу. Она сложна, и она впервые за 25 лет независимости, она неоднозначна, но мы вышли на перезагрузку системы госвласти в стране – подчеркнул премьер.

Как сообщал УРА-Информ, реформа децентрализации стала необратима – ранее заявил Гройсман.