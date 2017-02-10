12:34 10.02.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина и Турция договорились о въезде в страны без загранпаспортов

Министры иностранных дел Украины Павел Климкин и Турции Мевлютом Чавушоглу в четверг, 10 февраля, во время встречи договорились отметить заграничные паспорта для граждан обеих стран при въезде на территорию стран.

Украина и Турция договорились о въезде в страны без загранпаспортов

Документ будет подписан в ближайшее время. Как пояснил глава украинского дипломатического ведомства по итогам встречи, есть уже безвизовый режим и теперь в будущем и граждане Украины и граждане Турции могут посещать страны уже не используя загранпаспорта, а используя внутренние документы.

Нам осталось утвердить технические детали и, надеюсь, что это соглашение будет подписано в ближайшее время, - отметил Климкин, добавив, что он рад достигнутым договоренностям и теперь надо работать, чтобы их реализовать.

Напомним, 9-10 февраля 2017 года в Украине с официальным визитом находится министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу.

Как сообщал УРА-Информ, Павел Климкин в пятницу утром провел встречу с руководителем турецкого МИДа Мевлютом Чавушоглу, который сейчас пребывает с визитом в Украине.


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