Украина и Турция договорились о въезде в страны без загранпаспортов

Документ будет подписан в ближайшее время. Как пояснил глава украинского дипломатического ведомства по итогам встречи, есть уже безвизовый режим и теперь в будущем и граждане Украины и граждане Турции могут посещать страны уже не используя загранпаспорта, а используя внутренние документы.

Нам осталось утвердить технические детали и, надеюсь, что это соглашение будет подписано в ближайшее время, - отметил Климкин, добавив, что он рад достигнутым договоренностям и теперь надо работать, чтобы их реализовать.

Напомним, 9-10 февраля 2017 года в Украине с официальным визитом находится министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу.

Как сообщал УРА-Информ, Павел Климкин в пятницу утром провел встречу с руководителем турецкого МИДа Мевлютом Чавушоглу, который сейчас пребывает с визитом в Украине.