Суд поддержал запрет на иммиграционный указ Трампа

Как сообщает АП, суд отметил, что правительство вместо того, чтобы предоставить доказательства, требующие чтобы суд даже не рассматривал его решение. Мы с этим не согласны, - говорится в решении суда.

Там также подчеркивается, что население серьезно заинтересовано в национальной безопасности и возможности для президента проводить политику, однако люди также заинтересовано в свободе передвижения и в том, чтобы семьи не разъединялись.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Трамп подписал указ, ограничивающий на 120 дней прием новых беженцев, а также запрещающий выдачу въездных виз гражданам Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

Суд в Сиэтле наложил запрет на реализацию указа, а администрация президента попыталась оспорить запрет в апелляционном суде.