07:32 10.02.2017 | Политика | Новости
100159852:Polishuk

Суд поддержал запрет на иммиграционный указ Трампа

Апелляционный суд девятого округа Соединенных Штатов Америки в четверг, 9 февраля, поддержал запрет на реализацию указа президента Дональда Трампа об отказе во въезде в страну граждан семи государств с преимущественно мусульманским населением.

Суд поддержал запрет на иммиграционный указ Трампа

Как сообщает АП, суд отметил, что правительство вместо того, чтобы предоставить доказательства, требующие чтобы суд даже не рассматривал его решение. Мы с этим не согласны, - говорится в решении суда.

Там также подчеркивается, что население серьезно заинтересовано в национальной безопасности и возможности для президента проводить политику, однако люди также заинтересовано в свободе передвижения и в том, чтобы семьи не разъединялись.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Трамп подписал указ, ограничивающий на 120 дней прием новых беженцев, а также запрещающий выдачу въездных виз гражданам Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.

Суд в Сиэтле наложил запрет на реализацию указа, а администрация президента попыталась оспорить запрет в апелляционном суде.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив