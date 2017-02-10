Суд поддержал запрет на иммиграционный указ Трампа

Апелляционный суд девятого округа Соединенных Штатов Америки в четверг, 9 февраля, поддержал запрет на реализацию указа президента Дональда Трампа об отказе во въезде в страну граждан семи государств с преимущественно мусульманским населением.
Как сообщает АП, суд отметил, что правительство вместо того, чтобы предоставить доказательства, требующие чтобы суд даже не рассматривал его решение. Мы с этим не согласны, - говорится в решении суда.
Там также подчеркивается, что население серьезно заинтересовано в национальной безопасности и возможности для президента проводить политику, однако люди также заинтересовано в свободе передвижения и в том, чтобы семьи не разъединялись.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, Трамп подписал указ, ограничивающий на 120 дней прием новых беженцев, а также запрещающий выдачу въездных виз гражданам Ирана, Ирака, Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана.
Суд в Сиэтле наложил запрет на реализацию указа, а администрация президента попыталась оспорить запрет в апелляционном суде.