С 29 января на Донбассе погибло 15 силовиков, - Порошенко

Так, на Донбассе с 29-го января во время военных действий погибли 15 украинских силовиков и один спасатель. Об этом поведал президент Петр Порошенко – в рамках церемонии передачи пожарных авто для управлению Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Ивано-Франковщины.

По словам президента - в период с 29-го января в результате ведения военныхдействий на Донецком направлении погибло 15-ть украинских силовиков ВСУ, а также погиб один спасатель ГСЧС - отметил президент. Глава государства намерен вручить Золотую звезду Героя семье Андрея Кизило с позывным "Орел".

Как сообщал УРА-Информ, ЕП планирует 14 февраля обсудить ситуацию на Донбассе.