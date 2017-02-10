Россия согласилась на встречу в "нормандском формате"

Встреча, по инициативе Франции и Германии, состоится в Бонне на полях конференции "Группы двадцати". Об этом в пятницу 10 февраля, в интервью "Интерфаксу" сообщил посол России во Франции Александр Орлов.

По его словам, Москва получила со стороны французов и немцев предложение о проведении очередной встречи министров иностранных дел. Россия дала на это свое принципиальное согласие,- заверил дипломат, добавив, что российская сторона подчеркивает настоятельную необходимость достижения конкретных результатов в плане безусловных выполнений Минских договоренностей.

Орлов также заверил, что Франция выступает за то, чтобы "во-первых, остановить нынешнюю вспышку военных действий, а во-вторых, подтолкнуть стороны к выполнению Минских договоренностей".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, глава МИД Украины Павел Климкин вчера заверил, что министры иностранных дел могут уже на следующей неделе провести встречу в " нормандском" формате. Ожидает, что во время встречи, в которой примет участие уже новый министр иностранных дел Германии, будет оказано давление на российского коллегу Сергея Лаврова, - подчеркнул он.