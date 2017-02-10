Порошенко обсудил с Чавушоглу создание ЗСТ - ФОТО

Глава государства обсудил с гостем повестку дня Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией на текущий год. Как сообщает пресс-служба президента, во время встречи стороны согласовали важность скорейшего завершения переговорного процесса по подписанию соглашения о зоне свободной торговли между двумя странами.

В свою очередь министр заверил, что Турция и в дальнейшем будет оставаться непоколебимой в поддержке территориальной целостности Украины, в том числе непризнания незаконной оккупации Крыма.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко провел встречу с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичусом, во время которой стороны говорили о Донбассе и продолжение санкций против России.