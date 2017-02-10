07:45 10.02.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко обсудил с Чавушоглу создание ЗСТ - ФОТО

Президент Украины Петр Порошенко в четверг вечером, 9 февраля, провел встречу с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу.

Порошенко обсудил с Чавушоглу создание ЗСТ - ФОТО

Глава государства обсудил с гостем повестку дня Стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией на текущий год. Как сообщает пресс-служба президента, во время встречи стороны согласовали важность скорейшего завершения переговорного процесса по подписанию соглашения о зоне свободной торговли между двумя странами.

В свою очередь министр заверил, что Турция и в дальнейшем будет оставаться непоколебимой в поддержке территориальной целостности Украины, в том числе непризнания незаконной оккупации Крыма.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко провел встречу с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичусом, во время которой стороны говорили о Донбассе и продолжение санкций против России.


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