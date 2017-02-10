16:43 10.02.2017 | Политика | Новости
100159910:Rakova

Песков прокомментировал поставку танков на Донбасс с России

Спикер Кремля заявил, что Россия не осуществляла поставок военной техники на восток Украины.

Песков прокомментировал поставку танков на Донбасс с России

Дмитрий Песков отметил, что Москва не занималась передачей танков Донбассу. Об этом пресс-секретарь российского президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

"Это (Донбасс) все-таки Украина, это районы, неподконтрольные Киеву, но это же Украина. Несмотря на то, что Украина тщательно отрывает эти регионы. Поэтому надо, наверное, спрашивать, почему такая ситуация сложилась, именно у Киева", – подчеркнул кремлевский спикер.

"Естественно, (танки поступили на Донбасс) не из России", – объяснил Песков.

По словам Пескова, именно Киев должен ответить на вопрос, почему "тормозится" реализация минских договоренностей.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин объяснил, что, в свою очередь, нужно сделать России, дабы урегулировать конфликт между государствами. Во-первых, убрать войска на Донбассе. А во-вторых, полностью деоккупировать территорию Донбасса и Крыма.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив