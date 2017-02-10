15:44 10.02.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Пенсионная реформа не требует повышения пенсионного возраста, - Розенко

Павел Розенко в который раз опроверг повышение в Украине пенсионного возраста.

Пенсионная реформа не требует повышения пенсионного возраста, - Розенко

Пенсионная реформа в стране не предполагает повышения пенсионного возраста. Об этом сообщил вице-премьер Украины Павел Розенко. По его словам - пенсионная реформа в стране должна быть вскоре проведена - этого никто не отрицает.

Но следует опровергнуть утверждения о том, что украинская власть согласна пойти на повышение пенсионного возраста. Но повышения пенсионного возраста в стране не будет - подчеркнул Розенко. Рекомендация МВФ относительно повышения пенсионного возраста – стандартная – подчеркнул он.

Как сообщал УРА-Информ, Кабмин не планирует повышать пенсионный возраст – ранее заявлял Андрей Рева.


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