Пенсионная реформа не требует повышения пенсионного возраста, - Розенко

Пенсионная реформа в стране не предполагает повышения пенсионного возраста. Об этом сообщил вице-премьер Украины Павел Розенко. По его словам - пенсионная реформа в стране должна быть вскоре проведена - этого никто не отрицает.

Но следует опровергнуть утверждения о том, что украинская власть согласна пойти на повышение пенсионного возраста. Но повышения пенсионного возраста в стране не будет - подчеркнул Розенко. Рекомендация МВФ относительно повышения пенсионного возраста – стандартная – подчеркнул он.

Как сообщал УРА-Информ, Кабмин не планирует повышать пенсионный возраст – ранее заявлял Андрей Рева.