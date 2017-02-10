На сегодня нет причин для пересмотра санкций против РФ, - Линкявичус

Европейский Союз продолжит санкции против России, поскольку она не выполняет своих обязательств. Такое мнение высказал в четверг вечером, 9 февраля, в эфире одного из украинских телеканалов министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус.

Дипломат также уверен, что Евросоюз все-таки сможет продолжить эти санкции, поскольку для этого есть много причин. Неопределенность за океаном объединяет европейские ряды, и я это чувствую в наших дискуссиях, - пояснил глава литовского МИДа, добавив, что решение по санкциям были предметными и основывались на определенных критериях.

Недавно этот вопрос обсуждался и все пришли к мнению, что ничего из этих критериев не исчезло, они все действуют. Мы должны уважать сами себя и свои решения. Так что объективных причин для пересмотра санкционной политики на сегодняшний день нет, - заявил Линкявичус.

Напомним, министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус находится в Украине с официальным визитом.

Как сообщал УРА-Информ, президент Украины Петр Порошенко провел встречу с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичусом, во время которой стороны обсудили ситуацию на Донбассе и продление санкций против России.