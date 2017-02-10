Министр юстиции Румынии ушел в отставку

Соответствующее о постановление подписал в четверг, 9 февраля, Кабинет министров страны. Как сообщает Reuters, решение об отставке было принято под давлением массовых протестов граждан и международного осуждения.

При этом сам Иордаче заявил, что он принял свою отставку, однако считает, что все, что я делал, было законным.

Напомним, ранее сообщалось, что в Румынии тысячи людей вышли на антиправительственный митинг. Причиной выступлений стало намерение правительства помиловать осужденных по статьям о коррупции и превышении полномочий.

Как сообщал УРА-Информ, правительство Румынии в воскресенье, 5 февраля, отменило свой указ о декриминализации некоторых преступлений, связанных с взяточничеством.

Вместе с тем протесты не прекращаются, поскольку люди требуют отставки всего правительства.