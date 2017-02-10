01:30 10.02.2017 | Политика | Новости
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Министр юстиции Румынии ушел в отставку

Министр юстиции Румынии Флорин Иордаче ушел в отставку.

Министр юстиции Румынии ушел в отставку

Соответствующее о постановление подписал в четверг, 9 февраля, Кабинет министров страны. Как сообщает Reuters, решение об отставке было принято под давлением массовых протестов граждан и международного осуждения.

При этом сам Иордаче заявил, что он принял свою отставку, однако считает, что все, что я делал, было законным.

Напомним, ранее сообщалось, что в Румынии тысячи людей вышли на антиправительственный митинг. Причиной выступлений стало намерение правительства помиловать осужденных по статьям о коррупции и превышении полномочий.

Как сообщал УРА-Информ, правительство Румынии в воскресенье, 5 февраля, отменило свой указ о декриминализации некоторых преступлений, связанных с взяточничеством.

Вместе с тем протесты не прекращаются, поскольку люди требуют отставки всего правительства.


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