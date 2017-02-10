Международные организации позитивно оценивают реформы в Украине, - Порошенко

Речь – об организациях, с которыми Украина сотрудничает. Согласно оценкам Евросоюза, Украина за три последних года осуществила больше реформ и сдвигов чем за 25 предыдущих лет. Об этом сообщил президент Петр Порошенко.

Порошенко также отметил, что позитивные оценки реформам в Украине дают международные организации, с которыми Украина сотрудничает – МВФ, а также Европейский банк развития, партнеры из Еврокомиссии, ЕП и Евросовета. Известно, что ранее премьер Украины Владимир Гройсман заявлял, что процесс реформ в стране продлится следующие несколько лет.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине стартовал первый этап медицинской реформы.