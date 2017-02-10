18:39 10.02.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Международные организации позитивно оценивают реформы в Украине, - Порошенко

Положительные оценки реформам в Укране дают международные организации.

Международные организации позитивно оценивают реформы в Украине, - Порошенко

Речь – об организациях, с которыми Украина сотрудничает. Согласно оценкам Евросоюза, Украина за три последних года осуществила  больше реформ и сдвигов чем за 25 предыдущих лет. Об этом сообщил президент Петр Порошенко.

Порошенко также отметил, что позитивные оценки реформам в Украине дают международные организации, с которыми Украина сотрудничает – МВФ, а также Европейский банк развития, партнеры из Еврокомиссии, ЕП и Евросовета. Известно, что ранее премьер Украины Владимир Гройсман заявлял, что процесс реформ в стране продлится следующие несколько лет.

Как сообщал УРА-Информ, в Украине стартовал первый этап медицинской реформы.


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