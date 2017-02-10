Маккейн обвинил Россию во вмешательстве в конфликт в Афганистане

Сенатор от Республиканской партии США Джон Маккейн обвинил Россию в поддержке радикального движения "Талибан" в Афганистане с целью помешать США в урегулировании конфликта.
Об этом заявил американский сенатор.
По его словам, "Аль-Каида" и группировка "Сеть Хаккани" продолжают угрожать нашим интересам в Афганистане и за его пределами.
"Безопасное убежище, из которого можно было бы осуществлять нападения" в настоящий момент пытается найти "Исламское государство" - подчеркнул он.
Также отметим, что Иран вооружает и финансирует талибов. В свою очередь ситуация не была бы так сложна, если бы Россия в настоящее время не вмешивалась в Афганистан с очевидной попыткой поддержать талибов и подорвать США.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Джон Маккейн раскритиковал ответ президента США Дональда Трампа на вопрос о "Путине-убийце" и назвал Владимира Путина мясником и головорезом.