08:20 10.02.2017 | Политика | Новости
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Маккейн обвинил Россию во вмешательстве в конфликт в Афганистане

Сенатор от Республиканской партии США Джон Маккейн обвинил Россию в поддержке радикального движения "Талибан" в Афганистане с целью помешать США в урегулировании конфликта. 

Маккейн обвинил Россию во вмешательстве в конфликт в Афганистане

Об этом заявил американский сенатор.

По его словам, "Аль-Каида" и группировка "Сеть Хаккани" продолжают угрожать нашим интересам в Афганистане и за его пределами.

"Безопасное убежище, из которого можно было бы осуществлять нападения" в настоящий момент пытается найти "Исламское государство" - подчеркнул он.

Также отметим, что Иран вооружает и финансирует талибов. В свою очередь ситуация не была бы так сложна, если бы Россия в настоящее время не вмешивалась в Афганистан с очевидной попыткой поддержать талибов и подорвать США.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"Джон Маккейн раскритиковал ответ президента США Дональда Трампа на вопрос о "Путине-убийце" и назвал Владимира Путина мясником и головорезом.


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