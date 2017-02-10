Майкл Флинн обсудил отмену санкций с российским послом

Об этом сообщает The Washington Post.

"Флинн в частном порядке обсуждал санкции США против России с послом этой страны в течение месяца, прежде чем президент Трамп вступил в должность, вопреки утверждениям публичных должностных лиц", - гласит сообщение.

Отмечается, что коммуникацию Трампа и Кислякова некоторые высокопоставленные лица США интерпретировали как потенциально незаконный сигнал Кремлю о том, что он может рассчитывать на отмену американских санкций.

Также добавим, что ранее Флинн провел пять телефонных разговоров с российским послом Сергеем Кисляком 29 декабря.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", недавно американские сенаторы подготовили законопроект, который позволит наложить вето на возможное снятие президентом Дональдом Трампом санкций с России.