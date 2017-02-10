08:58 10.02.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Майкл Флинн обсудил отмену санкций с российским послом

Советник по национальной безопасности в администрации президента США Майкл Флинн обсудил с послом России Сергеем Кисляком вопрос отмены санкций.
 

Майкл Флинн обсудил отмену санкций с российским послом

Об этом сообщает The Washington Post.

"Флинн в частном порядке обсуждал санкции США против России с послом этой страны в течение месяца, прежде чем президент Трамп вступил в должность, вопреки утверждениям публичных должностных лиц", - гласит сообщение.

Отмечается, что коммуникацию Трампа и Кислякова некоторые высокопоставленные лица США интерпретировали как потенциально незаконный сигнал Кремлю о том, что он может рассчитывать на отмену американских санкций. 

Также добавим, что ранее Флинн провел пять телефонных разговоров с российским послом Сергеем Кисляком 29 декабря.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", недавно американские сенаторы подготовили законопроект, который позволит наложить вето на возможное снятие президентом Дональдом Трампом санкций с России.


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