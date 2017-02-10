Литовский дипломат отправился в Авдеевку, дабы воочию увидеть разрушения

Об этом информирует МИД Украины в Twitter.

"Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс посещает Авдеевку, чтобы увидеть "на земле" последствия российской агрессии", – гласит публикация.

Напомним, что ранее Линкявичус говорил о том, что тяжелая техника расположена на Донбассе очень близко к линии фронта, поэтому ситуация может быть непредсказуемой в дальнейшем.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал о том, что сейчас нужно сделать России для нормализации отношений. По его словам, Россия должна убрать свои войска, а также вернуть контроль оккупированным территориям соседнего государства.