Литовский дипломат отправился в Авдеевку, дабы воочию увидеть разрушения

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус отправился в Авдеевку, чтобы лично увидеть последствия российской агрессии.
Об этом информирует МИД Украины в Twitter.
"Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс посещает Авдеевку, чтобы увидеть "на земле" последствия российской агрессии", – гласит публикация.
Напомним, что ранее Линкявичус говорил о том, что тяжелая техника расположена на Донбассе очень близко к линии фронта, поэтому ситуация может быть непредсказуемой в дальнейшем.
Как сообщал "УРА-Информ", ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал о том, что сейчас нужно сделать России для нормализации отношений. По его словам, Россия должна убрать свои войска, а также вернуть контроль оккупированным территориям соседнего государства.