12:40 10.02.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Литовский дипломат отправился в Авдеевку, дабы воочию увидеть разрушения

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус отправился в Авдеевку, чтобы лично увидеть последствия российской агрессии.

Литовский дипломат отправился в Авдеевку, дабы воочию увидеть разрушения

Об этом информирует МИД Украины в Twitter.

"Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс посещает Авдеевку, чтобы увидеть "на земле" последствия российской агрессии", – гласит публикация.

Напомним, что ранее Линкявичус говорил о том, что тяжелая техника расположена на Донбассе очень близко к линии фронта, поэтому ситуация может быть непредсказуемой в дальнейшем.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал о том, что сейчас нужно сделать России для нормализации отношений. По его словам, Россия должна убрать свои войска, а также вернуть контроль оккупированным территориям соседнего государства. 


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