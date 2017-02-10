Цель данного визита – это решение вопросов, что связаны с прекращением огня на Донбассе. Кроме того – Хуг также просит встречи с главарями "ЛНР" и "ДНР" – сообщил журналистам представитель пресс-службы миссии ОБСЕ.

Так, Хуг посетит Донецк и Луганск. Находясь с визитом на Донбассе, он также проведет с генералами ОЦКК консультации - для обсуждения способов нормализации ситуации и ради обеспечения прекращения огня при содействии миссии - сообщили в ОБСЕ.

Как сообщал УРА-Информ, Хуг также заявил, что на данный момент около 80% наблюдателей ОБСЕ работают на Донбассе.