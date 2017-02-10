20:31 10.02.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Хуг посетит Донецк и Луганск

Первый замглавы мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг намерен посетить Луганск и Донецк 11 и 12 февраля.

Хуг посетит Донецк и Луганск

Цель данного визита – это решение вопросов, что связаны с прекращением огня на Донбассе. Кроме того – Хуг также просит встречи с главарями "ЛНР" и "ДНР" – сообщил журналистам представитель пресс-службы миссии ОБСЕ.

Так, Хуг посетит Донецк и Луганск. Находясь с визитом на Донбассе, он также проведет с генералами ОЦКК консультации - для обсуждения способов нормализации ситуации и ради обеспечения прекращения огня при содействии миссии - сообщили в ОБСЕ.

Как сообщал УРА-Информ, Хуг также заявил, что на данный момент около 80% наблюдателей ОБСЕ работают на Донбассе.


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