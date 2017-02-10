Юнкер заверил, что безвиз Украина получит до лета

В пятницу, 10 февраля, во время совместного с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом брифинге в Брюсселе, он пояснил, что Евросоюз обсуждал вопрос либерализации визового режима. Это произойдет до лета.

Он также сообщил, что Европейская комиссия намерена выделить Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере 600 миллионов евро. Это произойдет в ближайшие недели, - пообещал Юнкер.

Напомним, 2 февраля безвизовый режим для Грузии был утвержден на сессии Европарламента, следующим шагом является формальное принятие Советом ЕС.

Как сообщал УРА-Информ, механизм приостановки безвизового режима будет принят 13 февраля 2017. Европейский парламент одобрит механизм без голосования. Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк. Он также заверил, что Европейский союз запустит безвизовый режим с Украиной с 12 июня 2017 года.