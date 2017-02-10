Глава МИД Украины встретился с турецким коллегой

Об этом информирует пресс-служба МИДа.

"Началась встреча Павла Климкина с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу", – гласит публикация.

Напомним, что ранее глава украинского государства Петр Порошенко, а также Мевлют Чавушоглу обсудили одну из главных тем следующего заседания стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией, запланированное под сопредседательством двух президентов весной следующего года.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее Павел Климкин объяснил, что нужно делать России для того, чтобы утихомирить конфликт с Украиной. По мнению дипломата, соседняя страна должна убрать свои войска на Донбассе, а после вернуть контроль над ранее оккупированными территориями.