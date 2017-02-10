11:29 10.02.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Глава МИД Украины встретился с турецким коллегой

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин провел встречу с руководителем турецкого МИДа Мевлютом Чавушоглу, который сейчас пребывает с визитом в Украине.

Глава МИД Украины встретился с турецким коллегой

Об этом информирует пресс-служба МИДа.

"Началась встреча Павла Климкина с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу", – гласит публикация.

Напомним, что ранее глава украинского государства Петр Порошенко, а также Мевлют Чавушоглу обсудили одну из главных тем следующего заседания стратегического совета высокого уровня между Украиной и Турцией, запланированное под сопредседательством двух президентов весной следующего года.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее Павел Климкин объяснил, что нужно делать России для того, чтобы утихомирить конфликт с Украиной. По мнению дипломата, соседняя страна должна убрать свои войска на Донбассе, а после вернуть контроль над ранее оккупированными территориями.


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