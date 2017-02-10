ЕП 14 февраля обсудит ситуацию на Донбассе

Так, Европарламент 14 февраля 2017 г. рассмотрит ухудшение на Донбассе ситуации. Об этом сказано в повестке дня заседания Европарламента. Говорится, что обсуждение вопроса ухудшения на востоке Украины ситуациипланируют во второй половине дня.

При этом вице-премьер по вопросам евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе уже провела встречу с новым главой Комитета по иностранным делам ЕП - вице-президентом ЕНП Дэвидом Макалистер. В рамках данной встречи Макалистер, что конфликт на Донбассе будет оставаться во внимании.

Как сообщал УРА-Информ, ранее ЕП перенес на первое февраля вопрос предоставления Украине безвизового режима.