17:45 10.02.2017 | Политика | Новости
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ЕП 14 февраля обсудит ситуацию на Донбассе

На следующей пленарной неделе ЕП намерен рассмотреть ситуацию в Авдеевке.

ЕП 14 февраля обсудит ситуацию на Донбассе

Так, Европарламент 14 февраля 2017 г. рассмотрит ухудшение на Донбассе ситуации. Об этом сказано в повестке дня заседания Европарламента. Говорится, что обсуждение вопроса ухудшения на востоке Украины ситуациипланируют во второй половине дня.

При этом вице-премьер по вопросам евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе уже провела встречу с новым главой Комитета по иностранным делам ЕП - вице-президентом ЕНП Дэвидом Макалистер. В рамках данной встречи Макалистер, что конфликт на Донбассе будет оставаться во внимании.

Как сообщал УРА-Информ, ранее ЕП перенес на первое февраля вопрос предоставления Украине безвизового режима.


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