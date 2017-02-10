16:23 10.02.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Большинство наблюдателей ОБСЕ трудятся на Донбассе, - Хуг

На данный момент мониторинговая миссия ОБСЕ уже насчитывает 722 наблюдателя. 

Большинство наблюдателей ОБСЕ трудятся на Донбассе, - Хуг

Об этом на брифинге сообщил первый замглавы мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг. По его словам – на данный момент миссия насчитывает уже 722 наблюдателя, из них 603 трудятся на востоке Украины.

Более того - у нас 331 местный сотрудник и 93 других международных служащих, работающих в миссии ОБСЕ – отметил Хуг. Как известно - состоянием на третье февраля на Донбассе трудилось 588 наблюдателей ОБСЕ – а это на 15 меньше количества, что есть сегодня.

Как сообщал УРА-Информ, ОБСЕ не устраивает его статус на Донбассе. При этом миссия готова выполнять свои функции и дальше – в рамках ныне действующего мандата.


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