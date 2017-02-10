Большинство наблюдателей ОБСЕ трудятся на Донбассе, - Хуг

Об этом на брифинге сообщил первый замглавы мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг. По его словам – на данный момент миссия насчитывает уже 722 наблюдателя, из них 603 трудятся на востоке Украины.

Более того - у нас 331 местный сотрудник и 93 других международных служащих, работающих в миссии ОБСЕ – отметил Хуг. Как известно - состоянием на третье февраля на Донбассе трудилось 588 наблюдателей ОБСЕ – а это на 15 меньше количества, что есть сегодня.

Как сообщал УРА-Информ, ОБСЕ не устраивает его статус на Донбассе. При этом миссия готова выполнять свои функции и дальше – в рамках ныне действующего мандата.