Ващиковский озвучил позицию Польши насчет политики РФ

Об этом Витольд Ващиковский сказал во время представления на 2017 год, передает Польское радио.

Он объяснил, что позиция Польши основывается на том, что "основой для мирного решения конфликта на востоке Украины является реализация минских соглашений".

По словам Ващиковского, польские власти поддерживают политику Киева в сферах децентрализации, реформы самоуправления и противодействие коррупции.

Глава дипломатического ведомства заметил, что на нынешнюю политику Польши в отношении России повлияла агрессия Кремля в Украине.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее глава министерства иностранных дел Украины Павел Климкин объяснил, что нужно делать России. По его словам, для нормализации отношений нужно, чтобы Россия убрала свои войска из Донбасса и вернула контроль над оккупированным востоком Украины и Крымом.