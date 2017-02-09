13:12 09.02.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Раде подрались Лещенко и Мельничук - ФОТО, ВИДЕО

В Верховной Раде Украины в четверг, 9 февраля, во время заседания произошла драка между двумя депутатами провласной партии.

В Раде подрались Лещенко и Мельничук - ФОТО, ВИДЕО

Депутаты фракции Блок Петра Порошенко Иван Мельничук и Сергей Лещенко затеяли потасовку. При это причиной таких действий стало высказывание одного из них в социальных сетях.

Депутат Мельничук подошел к рабочему месту Лещенко, начал что-то ему говорить, а затем между ними началась драка. После чего у Лещенко оказался порванным пиджак., а председатель Верховной Рады Андрей Парубий поручил парламентскому комитету по вопросам регламента и организации работы разобраться с произошедшей в сессионном зале ситуацией.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на заседании Черкасской областной рады в среду, 8 февраля, произошла драка. Депутаты передрались из-за русского языка. Как сообщают местные СМИ, исполняющий директор гостиницы "Днепр" Борис Лебедцов с трибуны начал докладывать на русском языке.


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