В Раде подрались Лещенко и Мельничук - ФОТО, ВИДЕО

Депутаты фракции Блок Петра Порошенко Иван Мельничук и Сергей Лещенко затеяли потасовку. При это причиной таких действий стало высказывание одного из них в социальных сетях.

Депутат Мельничук подошел к рабочему месту Лещенко, начал что-то ему говорить, а затем между ними началась драка. После чего у Лещенко оказался порванным пиджак., а председатель Верховной Рады Андрей Парубий поручил парламентскому комитету по вопросам регламента и организации работы разобраться с произошедшей в сессионном зале ситуацией.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на заседании Черкасской областной рады в среду, 8 февраля, произошла драка. Депутаты передрались из-за русского языка. Как сообщают местные СМИ, исполняющий директор гостиницы "Днепр" Борис Лебедцов с трибуны начал докладывать на русском языке.