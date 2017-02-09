В черкасской облраде депутаты подрались из-за языка - ВИДЕО

Депутаты передрались из-за русского языка. Как сообщают местные СМИ, исполняющий директор гостиницы "Днепр" Борис Лебедцов с трибуны начал докладывать на русском языке.

Это не понравилось представителю партии "Свобода" и он потребовал, чтобы директор говорил на украинском языке. Лебедцов ответил, что на русском ему общаться удобнее, после чего "свободовец" Юрий Ботнар начал потасовку, которая переросла в драку.

Участников заседания разняли присутствующие депутаты и полицейские.

Напомним, вчера спикер Верховной Рады Андрей Парубий заставил оппозиционерку Наталию Королевскую говорить на украинском языке с трибуны парламента.

Как сообщал УРА-Информ, в среду глава парламента зарегистрировал законопроект №6059 "О внесении изменения в статью 2 Регламента Верховной Рады Украины". Как сказано на сайте Верховной Рады, Парубий предлагает указать в регламенте, что заседания парламента и комитетов должны вестись только на государственном языке, а перевод выступлений глав иностранных государств, парламентов, глав дипломатических представительств, других официальных лиц иностранных государств на государственный язык, при необходимости, обеспечивает аппарат Рады.