09:53 09.02.2017 | Политика | Новости
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В Британии приняли окончательный акт о начале Brexit

Палата общин Великобритании в среду вечером, 8 февраля, приняла в третьем чтении акт, который одобряет приведение в действие статьи 50 Лиссабонского договора о Brexit.

В Британии приняли окончательный акт о начале Brexit

Законопроект правительства о выходе из Европейского союза поддержали 494 депутата. Против него выступили 122 депутата.

Как сообщает BBC, во время дебатов накануне финального голосования депутаты обсуждали несколько поправок, среди которых - разрешение гражданам Евросоюза оставаться на территории Соединенного Королевства после завершения процесса выхода страны из Евросоюза.

Вместе с тем, согласно закону, акт о Brexit должен еще пройти обсуждение в палате лордов. Если он будет одобрен обеими палатами британского парламента до саммита ЕС, намеченного на начало марта, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй получит право официально начать процесс выхода страны из Евросоюза.

Напомним, как соощал УРА-Информ, парламент Шотландии проголосовал против законопроекта о выходе из Евросоюза.


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