В Британии приняли окончательный акт о начале Brexit

Законопроект правительства о выходе из Европейского союза поддержали 494 депутата. Против него выступили 122 депутата.

Как сообщает BBC, во время дебатов накануне финального голосования депутаты обсуждали несколько поправок, среди которых - разрешение гражданам Евросоюза оставаться на территории Соединенного Королевства после завершения процесса выхода страны из Евросоюза.

Вместе с тем, согласно закону, акт о Brexit должен еще пройти обсуждение в палате лордов. Если он будет одобрен обеими палатами британского парламента до саммита ЕС, намеченного на начало марта, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй получит право официально начать процесс выхода страны из Евросоюза.

Напомним, как соощал УРА-Информ, парламент Шотландии проголосовал против законопроекта о выходе из Евросоюза.