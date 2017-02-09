08:32 09.02.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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В Белом доме заверили, что не отменят санкции против России до деоккупации Крыма

Санкции против Российской Федерации, которые были введены из-за аннексии Крыма, останутся до деоккупации Крыма.

В Белом доме заверили, что не отменят санкции против России до деоккупации Крыма

Соединенные Штаты Америки эти санкции не намерены отменять. Об этом в четверг утром, 9 февраля, заявил представитель Белого дома Шон Спайсер.

По его мнению, посол США в Организации объединенных наций Никки Хейли высказалась очень четко по этому поводу. До тех пор пока Россия не оставит Крым, эти санкции незыблемы.

Что касается других санкций, то забегать вперед законодательства не стоит, подчеркнул Спайсер, напомнив, что в среду группа сенаторов США заявила о планах внести закон, который усложнит возможность администрации президента Дональда Трампа отменить санкции против Москвы, введенные из-за российской агрессии в Украине.

Напомним, документ под названием "Закон о пересмотре санкций в отношении России" был разработан из-за беспокойства о возможной политике администрации Трампа в отношении России.

Как сообщал УРА-Информ, в Конгресс Соединенных Штатов Америки в среду, 8 февраля, внесен законопроект, который, в случае его принятия, затруднит снятие санкций с России.


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