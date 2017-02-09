Сенат США утвердил выбранного Трампом кандидата на пост генпрокурора

Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, за его кандидатуру отдано 52 голоса, против - 47. В свою очередь Сешнс известен тем, что первым из сенаторов поддержал президентские амбиции Трампа, а также своей жесткой позицией по вопросу мигрантов.

"Сешнс стал первым из действующих сенаторов, кто поддержал президентские амбиции Трампа", - говорится в сообщении.

Кроме того, его взгляды на вопросы, связанные с мигрантами, схожи со взглядами Трампа.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава государства США Дональд Трамп уволил исполняющую обязанности генерального прокурора Салли Йейтс, которая раскритиковала антимигрантский указ.