08:30 09.02.2017 | Политика | Новости
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Сенат США утвердил выбранного Трампом кандидата на пост генпрокурора

Сенат США утвердил выбранного президентом Дональдом Трампом кандидата Джеффа Сешнса на пост генпрокурора.
 

Сенат США утвердил выбранного Трампом кандидата на пост генпрокурора

Об этом сообщает Reuters.

Как отмечается, за его кандидатуру отдано 52 голоса, против - 47. В свою очередь Сешнс известен тем, что первым из сенаторов поддержал президентские амбиции Трампа, а также своей жесткой позицией по вопросу мигрантов.

"Сешнс стал первым из действующих сенаторов, кто поддержал президентские амбиции Трампа", - говорится в сообщении.

Кроме того, его взгляды на вопросы, связанные с мигрантами, схожи со взглядами Трампа.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава государства США Дональд Трамп уволил исполняющую обязанности генерального прокурора Салли Йейтс, которая раскритиковала антимигрантский указ.


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