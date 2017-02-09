20:05 09.02.2017 | Политика | Новости
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Россия "случайно" убила трех турецких военных, 11 человек ранены

На севере Сирии в четверг, 9 февраля, погибли трое турецких военнослужащих.

Россия

Еще 11 человек получили ранения. Такой результат "непреднамеренного удара" Воздушно-космических сил России, который предназначался Сирии.

Об этом сообщили в Генеральной штабе Вооруженных сил Турции. По данным штаба удар был нанесен около девяти часов утра по местному времени по зданию, где находились военные.

Вместе с тем представители России сообщили, что это была ошибка в координатах нанесения удара, выразив сожаление и соболезнование турецкой стороне.

Свои соболезнования также по телефону выразил и президент России Владимир Путин. Он извинился перед президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и заверил, что будет вместе с властями Турции расследовать это дело.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 80% авиаударов РФ в Сирии были направлены не против ИГИЛ, а на "прочие цели" – сирийскую оппозицию и мирное население.


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