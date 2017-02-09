21:14 09.02.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Порошенко обсудил Линкявичусом ситуацию на Донбассе и продление санкций

Президент Украины Петр Порошенко в четверг, 9 февраля, провел встречу с министром иностранных дел Литвы Линасом Линкявичусом.

Порошенко обсудил Линкявичусом ситуацию на Донбассе и продление санкций

Во время разговора стороны обсудили ситуацию на Донбассе и продление санкций против России. Как сообщает пресс-служба главы государства, Порошенко поблагодарил Линкявичуса за последовательную позицию Литвы в поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины, осуждение российской агрессии, в том числе оккупации Крыма.

Глава государства также выразил признательность за активную поддержку Литвы в вопросе немедленного введения Европейским Союзом безвизового режима для граждан Украины.

Стороны также отметили важность дальнейших скоординированных международных усилий для противодействия агрессивным действиями России, прежде всего путем продолжения применения соответствующих санкций, - пояснили в пресс-службе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, премьер-министр Греции Алексисом Ципрасом сегодня во время встречи с Порошенко заверил, что Греция выступает за сохранение санкций против РФ.


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