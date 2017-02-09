17:17 09.02.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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На Донбасс ежедневно везут новую технику из России, - Турчинов

По словам Александра Турчинова, Россия каждый день завозит на Донбасс гаубицы.

На Донбасс ежедневно везут новую технику из России, - Турчинов

Также заводят САУ и РСЗО. Так, на оккупированный Донбасс ежедневно везут новую технику и оружие из РФ. Об этом в рамках встречи с министром МИД Литвы Линасом Линкявичюсом сообщил секретарь СНБО Украины Александр Турчинов.

В рамках данной встречи собеседники обсуждали обострени ситуации на Донбассе, а также усиление украинско-литовского сотрудничества в военной сфере. При этом Турчинов также рассказал и о наращивании военного потенциала России на Донбассе, об агрессивных действиях войск РФ на Донбассе и провокациях против мирных граждан.

Как сообщал УРА-Информ, Украина попала в ТОП-10 мировых экспортеров оружия.


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