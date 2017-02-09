20:32 09.02.2017 | Политика | Новости
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ЕП одобрит механизм приостановки безвизового режима 13 февраля, - Рикард Йозвяк

Механизм приостановки безвизового режима будет принят 13 февраля 2017.

ЕП одобрит механизм приостановки безвизового режима 13 февраля, - Рикард Йозвяк

Европейский парламент одобрит механизм без голосования. Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

По его словам, механизм приостановления безвизового режима будет одобрен на пленарном заседании Европарламента без голосования.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по информации журналиста Рикарда Йозвяка, безвизовый режим Украины с Евросоюзом вступит в силу 12 июня. По его словам, для Грузии безвизовый режим вступит в силу несколько раньше, 27 марта 2017 года.

Вместе с тем президент Петр Порошенко по результатам встречи с премьер-министром Греции Ципрасом отметил, что договорился с премьером координировать усилия по предоставлению "безвиза" Украине.


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