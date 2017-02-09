11:15 09.02.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Безвизовый режим ЕС с Украины запустит с 12 июня, - Рикард Йозвяк

Европейский союз запустит безвизовый режим с Украиной с 12 июня 2017 года.

Безвизовый режим ЕС с Украины запустит с 12 июня, - Рикард Йозвяк

Об этом на своей странице в Twitter сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк. Он также отметил, что для Грузии безвизовый режим вступит в силу несколько раньше, 29 марта 2017 года.

Напомним, Совет ЕС утвердит безвизовый режим для Грузии 27 февраля 2017 года.

Как сообщал УРА-Информ, Европарламент поддержал механизм приостановления "безвиза". Согласно решению Совета ЕС, визовая либерализация с Украиной должна вступить в силу лишь синхронно с введением в действие нового механизма ЕС по безопасности.

Он предусматривает возможность приостановления действия безвизового режима Евросоюза с третьими странами.


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