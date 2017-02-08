13:15 08.02.2017 | Политика | Новости
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Встреча "нормандской четверки" по Донбассу может состояться уже на следующей неделе, - Гернот Эрлер

Встреча министров иностранных дел стран в формате "нормандской четверки" может состояться уже на следующей неделе в Бонне.

Встреча

Речь пойдет о перемирии на Донбассе. Об этом в среду, 8 февраля, в эфире радио Deutschlandfunk сообщил уполномоченный правительства германии по вопросам сотрудничества с Россией Гернот Эрлер.

По его словам такая встреча может состоятся в рамках встречи Большой двадцатки в Бонне. При этом он заверил, что подписанные два года назад минские договоренности остаются вполне приемлемыми, однако, у сторон не хватает воли для их выполнения.

Напомним, ранее сообщалось, что Путин и Меркель анонсировали встречу в "нормандском формате" по ситуации на Донбассе.

Как сообщал УРА-Информ, Министерство иностранных дел Германии заверило, что ФРГ и дальше будет придерживаться положений минских договоренностей.


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