В украинском МИДе прокомментировали вандализм во Львове

Напомним, что неизвестные облили красной краской здание, а на заборе написали «Наша земля». Своим мнением относительно подобного акта вандализма поделился глава украинского дипломатического ведомства Павел Климкин.

"Решительно осуждаю акт вандализма в отношении Генконсульства Польши во Львове. Провокации еще никому пользы не принесли, даже тем, кто их совершает", – написал он у себя на странице в Twitter.

Как сообщал "УРА-Информ", недавно похожий случай произошел в Санкт-Петербурге. Там злодеи посягнули на целостность украинского консульства, забросав его костями.