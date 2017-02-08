16:36 08.02.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
100159729:Rakova

В украинском МИДе прокомментировали вандализм во Львове

В Министерстве иностранных дел Украины прокомментировали инцидент с нападением на здание польского консульства во Львове.

В украинском МИДе прокомментировали вандализм во Львове

Напомним, что неизвестные облили красной краской здание, а на заборе написали «Наша земля». Своим мнением относительно подобного акта вандализма поделился глава украинского дипломатического ведомства Павел Климкин.

"Решительно осуждаю акт вандализма в отношении Генконсульства Польши во Львове. Провокации еще никому пользы не принесли, даже тем, кто их совершает", – написал он у себя на странице в Twitter.

Как сообщал "УРА-Информ", недавно похожий случай произошел в Санкт-Петербурге. Там злодеи посягнули на целостность украинского консульства, забросав его костями.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Новости Крыма Новости Ялты Новости Донбасса Деловые новости Тэги Архив