В немецком МИДе не отказываются от минских соглашений

В Министерстве иностранных дел Германии ответили относительно высказывания посла ФРГ в Украине о возможности проведения выборов на Донбассе, отметив преданность минским соглашениям.
Об этом информирует Deutsche Welle со ссылкой на немецкий МИД.
"Путеводителем для всех наших усилий, направленных на преодоление кризиса на Востоке Украины, являются минские договоренности между Россией и Украиной от 12 февраля 2015 года, заключенные при посредничестве Германии и Франции", – гласит публикация.
В то же время в ведомстве подчеркнули, что в Украине высоко оценены старания официального Берлина, в том числе в «нормандском формате», направленные на возвращение спокойствия на Донбассе и ликвидации российской агрессии.
Как сообщал "УРА-Информ", ранее канцлер ФРГ обратилась к российскому президенту. Ангела Меркель посоветовала Владимиру Путину повлиять на боевиков.