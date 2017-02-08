В Конгресс США внесли закон, затрудняющий снятие санкций с России

Его авторы обеспокоены тем, что президент Дональд Трамп может отменить санкции. В связи с чем, как сообщает AP, группа американских сенаторов, принадлежащих к обеим ведущим партиям страны, приняла соответствующее решение и внесла законопроект, предусматривающий необходимость для президента получать одобрение Конгресса на снятие санкций против России.

При этом сенатор-демократ Бен Кардин от Мэриленда заявил, что законопроект дает Конгрессу возможность действовать, если он не согласен с политикой Трампа в отношении России. В свою очередь сенатор-республиканец от Южной Каролины Линдси Грэма отметил, что Россия не сделала ничего для того, чтобы ее поощрить и облегчить санкции.

Документ также поддерживают сенаторы-республиканцы Джон Маккейн от штата Аризона и Марко Рубио от Флориды.

Напомним, в Конгресс США подали резолюцию о новых санкций против России.

Как сообщал УРА-Информ, США ослабили санкции против ФСБ, разрешив "все сделки и действия" с российской спецслужбой, однако позже в Белом Доме сообщили, что это не смягчение, а уточнение и является обычной практикой для Минфина страны.