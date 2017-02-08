В Германии заявили о встрече глав МИДа "нормандской четверки" во время G20

С такой информацией выступил уполномоченный правительства ФРГ по вопросам сотрудничества с Россией Гернот Эрлер, передает Deutsche Welle.

Он также поведал, что на следующей неделе ожидаются переговоры по поддержанию режима прекращения огня на Донбассе.

По его мнению, "эта тема будет обсуждаться на переговорах министров иностранных дел стран "нормандской четверки" (Россия, Украина, Франция, ФРГ), которая состоится в рамках встречи Большой двадцатки в Бонне".

Эрлер уверен, что подписание минских соглашений два года назад является допустимым, однако нет должной воли для их выполнения.

"Вместе со всеми министрами (государств-членов ЕС - ред.) мы еще раз подтвердили... нашу готовность еще больше сопровождать и поддерживать работу наших коллег в "нормандском формате", – отметил он.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее канцлер ФРГ Ангела Меркель призвала Владимира Путина повлиять на ситуацию на Донбассе, в частности, убедить боевиков отступить.