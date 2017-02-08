Умер народный депутат от "Народного фронта" Петр Ванат

Об этом сообщает пресс-служба партии. Глава "Народного фронта" Арсений Яценюк на своей странице в Facebook выразил соболезнования родным, близким и всем кто знал Петра Михайловича.

С глубоким прискорбием узнал о смерти члена нашей команды, светлого, искреннего человека, настоящего патриота нашего государства. Это большая потеря для всех нас, - написал политик.

Вместе с тем, на сайте Верховной Рады, сказано, что Ванат родился 28 января 1938 года. На момент избрания он проживал в Запорожье, 27 ноября 2014 года приобрел депутатские полномочия.

В парламент прошел по общегосударственному многомандатному округу от политической партии "Народный фронт", занимая 45 место в списке.

Место депутата в Верховной Раде должен занять кандидат в депутаты Федор Бендюженко, который занимает 80-ю позицию в списке политической силы, - сказано на сайте парламента.