10:58 08.02.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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СМИ анонсировали триалог по безвизу Украине

В прессе появилась информация о том, когда все-таки состоится триалог по предоставлению безвиза Украине.

СМИ анонсировали триалог по безвизу Украине

Данный процесс вступит в силу 28 февраля. Об этом на своей странице в Twitter поведал корреспондент "Радио Свобода" из Брюсселя Рикард Йозвяк. "Триалог по визовой либерализации для Украины между Европарламентом, Комиссией и Советом состоится 28 февраля", – гласит его публикация.

Напомним, что ранее Европарламент проголосовал за механизм приостановления безвиза. Президент Украины Петр Порошенко рассчитывает на получение безвиза уже в ближайшее время.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее известный украинский экономист Алексей Плотников заявил, что, по сути, безвиз ничего не дает Украине. Ведь для поездки за границу в рамках обучения или работы все равно нужно будет оформлять дополнительные документы. 


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