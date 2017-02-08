Сенаторы США подготовили вето на снятие санкций с России

Об этом сообщает CNN. Как отмечается, несколько членов верхней палаты конгресса во главе с Линдсеем Грэмом и Беном Кардином стали авторами документа, который будет представлен сенату в среду.

Его суть заключается в том, что если Белый дом захочет снять санкции с России, то ему для начала придется предоставить конгрессу детальное обоснование этого решения, а затем должен наступить 120-дневный период, в течение которого уже сами конгрессмены решат, соглашаться им с президентом или нет.

"Этот шаг шесть сенаторов является последним предупреждением от Капитолийского холма к новой администрации по американо-российских отношений", - сообщает издание.

Среди сторонников законопроекта CNN называет Джона Маккейна, Марко Рубио, Клер Маккаскилл и Шеррода Брауна, представляющих как Республиканскую, так и Демократическую партии.

Также против снятия санкций выступает и глава комитета по международным делам сената США боб Коркер. По его пресс-секретарь, политик "придерживается четкой позиции, что санкции с России снимать нельзя из-за ее дестабилизирующего поведения на Украине".

"Реальная угроза отмены санкций и проявления неуважения к украинскому суверенитету, мое чувство, что мы имели бы голоса, чтобы наложить вето", - заявил сенатор Марко Рубио.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", санкции, принятые Европейским союзом против России остаются в силе.