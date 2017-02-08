01:30 08.02.2017 | Политика | Новости
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Парламент Шотландии высказался против Brexit

Шотландский парламент во вторник, 7 февраля, проголосовал против запуска выхода Великобритании из Европейского союза.

Парламент Шотландии высказался против Brexit

За процедуру запуска проголосовали 34 депутата, тогда как 90 депутатов были против. Как сообщает ВВС, результаты голосования не будут иметь никаких последствий, поскольку Верховный суд постановил, что для привлечения статьи 50 Лиссабонского договора правительства Великобритании требуется согласие региональных парламентов.

Напомним, палата общин британского парламента 2 февраля в первом чтении одобрила приведение в действие статьи 50 Лиссабонского договора о порядке выхода Великобритании из Евросоюза (Brexit).

Как сообщал УРА-Информ, документ одобрили 498 депутатов. Против законопроекта выступили 114 депутатов, при этом дебаты в парламенте длились два дня. Вместе с тем против введения Brexit проголосовали Шотландская национальная партия и либеральные демократы, 47 депутатов-лейбористов, а также один консерватор.

Второе чтение законопроекта назначено на 6 февраля. В этот день депутаты будут обсуждать проект закона более подробно.


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