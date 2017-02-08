00:30 08.02.2017 | Политика | Новости
100159642:Rakova

Меркель требует от Путина разобраться с боевиками

Канцлер Германии Ангела Меркель обратилась к Владимиру Путину с призывом как-то повлиять на террористов, которые на Донбассе.

Меркель требует от Путина разобраться с боевиками

Меркель считает, что насилие нужно прекратить. С таким заявлением выступил пресс-секретарь правительства Германии в Берлине Штеффен Зайберт, передает DW. Он подчеркнул, что во время беседы Меркель и Путин выразили надежду, что войне на Донбассе придет конец.

"С этой целью канцлер ФРГ обратилась к российскому президенту с тем, чтобы он использовал свое влияние на сепаратистов", – сказал Зайберт.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее президент России Владимир Путин договорился с лидером Германии Ангелой Меркель о проведении встречи в «нормандском формате».


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