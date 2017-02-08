Меркель требует от Путина разобраться с боевиками

Меркель считает, что насилие нужно прекратить. С таким заявлением выступил пресс-секретарь правительства Германии в Берлине Штеффен Зайберт, передает DW. Он подчеркнул, что во время беседы Меркель и Путин выразили надежду, что войне на Донбассе придет конец.

"С этой целью канцлер ФРГ обратилась к российскому президенту с тем, чтобы он использовал свое влияние на сепаратистов", – сказал Зайберт.

Как сообщал "УРА-Информ", ранее президент России Владимир Путин договорился с лидером Германии Ангелой Меркель о проведении встречи в «нормандском формате».