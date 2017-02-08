Меркель и Дуда говорили о конфликте в Украине

Лидеры двух стран говорили, в частности, о конфликте в Украине. Как сообщил министр канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский, Дуда и Меркель обсуждали, как "сохранить неразрывность трансатлантической связи, ценной и важной как для польских, так и немецких интересов" и затронули вопрос сотрудничества с Соединенными Штатами Америки после выбора нового президента.

Переговоры касались также конфликта в Украине и перспектив его урегулирования, − пояснил министр, добавив, что Дуда и Меркель обсудили позицию новой администрация США по ситуации в Украине.

По словам Щерского, лидеры двух стран выразили обеспокоенность обострением конфликта на востоке Украины и подтвердили, что нельзя соглашаться с аннексией Крыма Россией.

Они уверены, что соглашаться с возвращением к обычному сотрудничеству "business as usual" после того, что произошло в Украине нельзя.

Конфликт должен быть урегулирован, а международный порядок, который будет опираться на международное право в Украине, восстановлен, - процитировал слова лидеров двух стран министр.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Министерство иностранных дел Германии заверило, что ФРГ и дальше будет придерживаться положений минских договоренностей.