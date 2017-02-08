08:30 08.02.2017 | Политика | Новости
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Маккейн назвал Путина мясником и головорезом

Сенатор, представитель Республиканской партии США Джон Маккейн раскритиковал ответ президента США Дональда Трампа на вопрос о "Путине-убийце" и назвал Владимира Путина мясником и головорезом.

Маккейн назвал Путина мясником и головорезом

Об этом Маккейн заявил, во время выступления в Сенате, сообщает Politico.

По словам Маккейна, между Соединенными Штатами и путинской Россией нельзя ставить знака равенства.

"Нет никакой моральной эквивалентности между этим мясником и головорезом, полковником КГБ и Соединенными Штатами Америки - страной, которую Рональд Рейган называл сияющим городом на холме", - подчеркнул Маккейн.

Кроме того, Маккейн отметил что подобные сравнения мог допустить только "ужасно дезинформированным либо невероятно предвзятым".

Недавно президент США в интервью на Fox News заявил, что в мире и в США есть много убийц, и Америка тоже не самая невинная страна. Так Трамп прокомментировал слова ведущего Билла О'Райли, который назвал Путина "убийцей".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава комитета сената Соединенных Штатов Америки по вооруженным силам Джон Маккейн предложил президенту Дональду Трампу предоставить Украине летальное оружие. 


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