Маккейн назвал Путина мясником и головорезом

Об этом Маккейн заявил, во время выступления в Сенате, сообщает Politico.

По словам Маккейна, между Соединенными Штатами и путинской Россией нельзя ставить знака равенства.

"Нет никакой моральной эквивалентности между этим мясником и головорезом, полковником КГБ и Соединенными Штатами Америки - страной, которую Рональд Рейган называл сияющим городом на холме", - подчеркнул Маккейн.

Кроме того, Маккейн отметил что подобные сравнения мог допустить только "ужасно дезинформированным либо невероятно предвзятым".

Недавно президент США в интервью на Fox News заявил, что в мире и в США есть много убийц, и Америка тоже не самая невинная страна. Так Трамп прокомментировал слова ведущего Билла О'Райли, который назвал Путина "убийцей".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", глава комитета сената Соединенных Штатов Америки по вооруженным силам Джон Маккейн предложил президенту Дональду Трампу предоставить Украине летальное оружие.