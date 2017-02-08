Гончаренко обрисовал стену возле посольства Германии - ФОТО

Политик краской написал на фрагменте Берлинской стены

слово "nein", что на немецкой языке означает "нет". При этом на своей страничке в Facebook Гончаренко сам разместив фотографии и пояснил, что таким образом он протестует против вчерашних "прокремлевских высказываний посла ФРГ в Украине Ернста Райхеля".

Берлинская стена – яркий символ недавней российской оккупации Европы, поэтому я именно так донес четкий и короткий ответ украинцев на понятном для посла языке, - написал Гончаренко.

В свою очередь в посольстве Германии обвинили украинского депутаты в нарушении Венской конвенции о дипломатических отношениях, а в министерстве иностранных дел Германии раскритиковали такие действия и назвали их "абсолютно неадекватным поведением".

По словам пресс-секретаря немецкого МИД Мартина Шафера Германия считает Украину "близким партнером" и она стала первой страной, установившей дипломатические отношения с Киевом 25 лет назад. Он также отметил, что не видит противоречия в словах посла ФРГ в Украине Эрнста Райхеля с официальной позицией Берлина.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Райхель в интервью журналистам заявил, что "необязательно, что выборы на Донбассе могут проходить только тогда, когда там не будет российских войск или на каждой городской администрации будет вывешен украинский флаг".