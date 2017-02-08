23:27 08.02.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Германия предложила в ближайшее время провести заседание глав МИД в "нормандском формате"

Министерство иностранных дел Украины получило от немецкой стороны предложение провести в ближайшее время заседание "нормандской четверки".

Германия предложила в ближайшее время провести заседание глав МИД в

Заседание состоится на уровне министров иностранных дел. Как сообщает в среду, 8 февраля, пресс-служба украинского МИДа, сейчас ведомство работает с немецкими и французскими партнерами для того, чтобы сделать встречу результативной и заставить Россию наконец начать выполнять Минские договоренности.

Напомним, в состав "нормандской четверки" по урегулированию ситуации на Донбассе входят Россия, Германия, Франция, Украина.

Как сообщал УРА-Информ, сегодня уполномоченный правительства Германии по вопросам сотрудничества с Россией Гернот Эрлер заявил, что встреча министров иностранных дел стран в формате "нормандской четверки" может состояться уже на следующей неделе в Бонне. Речь пойдет о перемирии на Донбассе.


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