Германия предложила в ближайшее время провести заседание глав МИД в "нормандском формате"

Заседание состоится на уровне министров иностранных дел. Как сообщает в среду, 8 февраля, пресс-служба украинского МИДа, сейчас ведомство работает с немецкими и французскими партнерами для того, чтобы сделать встречу результативной и заставить Россию наконец начать выполнять Минские договоренности.

Напомним, в состав "нормандской четверки" по урегулированию ситуации на Донбассе входят Россия, Германия, Франция, Украина.

Как сообщал УРА-Информ, сегодня уполномоченный правительства Германии по вопросам сотрудничества с Россией Гернот Эрлер заявил, что встреча министров иностранных дел стран в формате "нормандской четверки" может состояться уже на следующей неделе в Бонне. Речь пойдет о перемирии на Донбассе.