Германия будет придерживаться минских договоренностей - МИД

Как сообщает DW, так прокомментировало немецкое дипломатическое ведомство слова своего посла в Украине о возможности проведения выборов в Донбассе. При этом там в очередной раз подчеркнули, что путеводителем для всех совместных усилий, направленных на преодоление кризиса на Востоке Украины, является только минские договоренности между Россией и Украиной, подписанные 12 февраля 2015 года.

Тогда они были заключены при посредничестве Германии и Франции, - говорится в комментарии МИД Германии. Напомним, во вторник, 7 февраля, посл Германии Эрнст Райхель в интервью журналистам заявил, что "необязательно, выборы на Донбассе могут проходить только тогда, когда там не будет российских войск или на каждой городской администрации будет вывешен украинский флаг".

Как сообщал УРА-Информ, после этих слов Министерство иностранных дел Украины пригласило посла Германии Эрнста Райхеля для дачи объяснений. Там ему пояснили, что выборы на Донбассе недопустимы в присутствии войск России.