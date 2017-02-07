08:15 07.02.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Введения военного положения не исключено, - Климкин

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин не исключает возможности введение в Украине военного положения.

Введения военного положения не исключено, - Климкин

В случае дальнейшего ухудшения ситуации с безопасностью в Донбассе такой вариант возможен. Такое мнение высказал в понедельник, 6 февраля, в эфире одного из украинских телеканалов сам Климкин.

По его словам, отдельные страны могут находиться в состоянии войны, но при этом военное положение может быть и не введено.

Состояние войны, введение военного положения, российская агрессия - это разные понятия, - пояснил министр, добавив, что российская агрессия уже является вопросом гораздо больше, чем война, поскольку российская агрессия ведется не только милитарными средствами, но всеми возможными средствами.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее секретарь СНБО Александр Турчинов пяснил, что военное положение могут ввести только исходя из масштаба опасности для независимости страны. По его словам, военное положение не может быть введено по желанию политиков, как политическая формула существования государства.


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