Визит Порошенко в США состоится в ближайшие недели, - Климкин

Сейчас идет работа по логистическим датах. Об этом в понедельник вечером, 6 февраля, в эфире одного из украинских телеканалов заявил министр иностранных дел страны Павел Климкин.

По его словам, визит необходимо подготовить наилучшим образом, однако уже есть четкая договоренность, что визит состоится и это произойдет в ближайшее время.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее появилась информация, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин намерен в ближайшее время отправиться в Соединенные Штаты Америки. Глава ведомства поедет готовить визит в Вашингтон президента Украины Петра Порошенко.