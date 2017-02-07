07:29 07.02.2017 | Политика | Новости     Новости Украины
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Визит Порошенко в США состоится в ближайшие недели, - Климкин

Президент Украины Петр Порошенко уже в ближайшие недели может осуществить свой визит в Соединенные Штаты Америки.

Визит Порошенко в США состоится в ближайшие недели, - Климкин

Сейчас идет работа по логистическим датах. Об этом в понедельник вечером, 6 февраля, в эфире одного из украинских телеканалов заявил министр иностранных дел страны Павел Климкин.

По его словам, визит необходимо подготовить наилучшим образом, однако уже есть четкая договоренность, что визит состоится и это произойдет в ближайшее время.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее появилась информация, что министр иностранных дел Украины Павел Климкин намерен в ближайшее время отправиться в Соединенные Штаты Америки. Глава ведомства поедет готовить визит в Вашингтон президента Украины Петра Порошенко.


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