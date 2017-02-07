В Кремле установили сроки для извинений журналиста  Fox News

Напомним, что во время интервью с Трампом О'Райли назвал Владимира Путина «убийцей». Тем временем в Кремле такое высказывание сочли недопустимым и оскорбительным, а после – потребовали извинений.

На это американский ведущий заявил, что будет готовиться и произойдет это знаменательное событие не ранее, чем через 15 лет.

"С этим джентльменом у нас разные понимания хорошего тона и правил воспитанности. Это первое. Но мы очень добрые и очень терпеливые. Поставим заметку в календаре на 23-й год и вернемся к нему с этим вопросом...", – отметил Песков.

При этом он добавил, что "это очень неудачный случай для самой компании Fox, по крайней мере, в наших глазах. Мы руководствуемся строго положениями закона о СМИ, который действует в нашей стране. Вы знаете, что совершенно одинаково относимся и к нашим отечественным СМИ, и к федеральным и к региональным, и международным СМИ".

Как сообщал "УРА-Информ", сам Трамп недавно прокомментировал ситуацию на Донбассе. Он заявил, что до конца не понимает, как именно разворачиваются там события. Но пообещал во всем разобраться.