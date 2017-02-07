13:46 07.02.2017 | Политика | Новости
100159622:Rakova

В Кремле установили сроки для извинений журналиста  Fox News

Спикер Кремля Дмитрий Песков дал ответ относительно слов журналиста американского канала Fox News Билла О'Райли относительно того, что извинения он принесет лишь лет через 15.

В Кремле установили сроки для извинений журналиста  Fox News

Напомним, что во время интервью с Трампом О'Райли назвал Владимира Путина «убийцей». Тем временем в Кремле такое высказывание сочли недопустимым и оскорбительным, а после – потребовали извинений.

На это американский ведущий заявил, что будет готовиться и произойдет это знаменательное событие не ранее, чем через 15 лет.

"С этим джентльменом у нас разные понимания хорошего тона и правил воспитанности. Это первое. Но мы очень добрые и очень терпеливые. Поставим заметку в календаре на 23-й год и вернемся к нему с этим вопросом...", – отметил Песков.

При этом он добавил, что "это очень неудачный случай для самой компании Fox, по крайней мере, в наших глазах. Мы руководствуемся строго положениями закона о СМИ, который действует в нашей стране. Вы знаете, что совершенно одинаково относимся и к нашим отечественным СМИ, и к федеральным и к региональным, и международным СМИ".

Как сообщал "УРА-Информ", сам Трамп недавно прокомментировал ситуацию на Донбассе. Он заявил, что до конца не понимает, как именно разворачиваются там события. Но пообещал во всем разобраться.


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