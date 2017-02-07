Украинский МИД вызвал Райхеля для объяснения его заявлений о Донбассе

Дипломат был приглашен в связи с его заявлениями о том, что выборы на территории Донецкой и Луганской областей можно провести в присутствии российских войск. Как сообщает пресс-служба украинского дипломатического ведомства, на встрече немецкому дипломату также было указано на недопустимость проведения выборов на оккупированных территориях Донбасса в присутствии российских оккупационных войск.

Украинский МИД также подтвердил позицию страны, что выборы на Донбассе должны происходить только после вывода из Украины войск Российской Федерации, а также при условии создания таких предпосылок по безопасности, которые дали бы возможность проведения на Донбассе свободных и демократических выборов с соблюдением стандартов ОБСЕ и украинского законодательства.

При это в МИДе заверили, что в Украине высоко ценят усилия официального Берлина, в том числе в нормандском формате, направленные на возвращение мира на Донбасс и прекращения российской агрессии против Украины. Напомним, как сообщал УРА-Информ, сегодня Райхель в интервью журналистам заявил, что "необязательно, что выборы на Донбассе могут проходить только тогда, когда там не будет российских войск или на каждой городской администрации будет вывешен украинский флаг".